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يعد تطبيق “Google Opinion Rewards” ، من بين أسهل الطرق لكسب جواهر لعبة “فري فاير” مجانا، إذ يكافئ التطبيق المستخدمين على المشاركة في الاستطلاعات، بتقديم بعض أرصدة “جوجل بلاي” أو بطاقات هدايا “iTuines”، والتي يمكن للشخص استخدامها بعد ذلك لشراء الجواهر في “فري فاير” مجانا، نظرا لعدم توفر اللعبة على”Appأكمل القراءة »
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