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العمل الجمعوي لإنجاح ورش المدن الذكية
جمعية العلوم للجميع نظمت النسخة الأولى للقاء أكادير جمع كفاءات شابة وأطرا وازنة ضمن هذه الزاوية، سنحاول تسليط الضوء على عدد من الشباب العصاميين الذين كونوا أنفسهم بأنفسهم وتحدوا الصعاب بأن جمعوا الحجارة التي في طريقهم وجعلوا منها سلما يرتقون به نحو سماء النجاح، وتحقيق أهدافهم حتى أصبحوا منتجين وسطأكمل القراءة »
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