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حوادث

تفكيك شبكة إجهاض بتازة

منذ 3 دقائق
إيقاف متهم بمنح فتاة أدوية مهربة قاد إلى اعتقال مزوديه بوجدة شرعت ابتدائية تازة، زوال الاثنين الماضي، في محاكمة 3 أشخاص ضمن شبكة تروج أدوية وعقاقير مهربة لإجهاض نساء حاملات من علاقات جنسية غير مشروعة، بعدما أوقفتهم عناصر الشرطة القضائية بناء على معلومات دقيقة توصلت بها، وأمهلتهم أسبوعا لإعداد دفاعهمأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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