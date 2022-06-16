حوادث
الهجوم على مسكن الغير يورط جانحا
أحالت مصالح الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بجرف الملحة على النيابة العامة، الاثنين الماضي، شخصا يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا الضرب والجرح والسرقة والمخدرات، للاشتباه في تورطه في الهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وحسب مصادر “الصباح”، فقد دخل المشتبه فيهأكمل القراءة »
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