حوادث
سقوط عصابة روعت حيا بالحاجب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية أمن الحاجب، الاثنين الماضي، من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تتكون من خمسة عناصر، ضمنهم فتاتان روعوا سكان حي التقدم بالحاجب، خاصة في الأسابيع القليلة الماضية، بارتكابهم جرائم في الضرب والجرح تحت التهديد بالسلاح الأبيض، ناهيك عن إحداث الفوضى، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وتناول وترويجأكمل القراءة »
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