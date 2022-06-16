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حوادث

مصرع شخص سقط من بناية بالحسيمة

منذ 8 دقائق
لقي شخص مصرعه، السبت الماضي، بعد سقوطه من الطابق الثاني لبناية بدوار “تزي تشن ” التابع للجماعة الترابية مولاي أحمد الشريف بإقليم الحسيمة. وأفاد مصدر مطلع أن الهالك، كان يقوم بتزيين واجهة أحد المنازل في الجماعة سالفة الذكر، فزلت قدماه ليفقد بعدها توازنه، ما أدى به إلى السقوط من علوأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق


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