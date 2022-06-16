حوادث
اعتقال فقيه نصاب بتاهلة
أمهلت ابتدائية تازة، زوال الاثنين الماضي، فقيها ثلاثينيا وصديقه، أسبوعا لإعداد دفاعهما والاطلاع على ملف يتابعان فيه أمامها لأجل النصب والمشاركة فيه. وأودع المتهمان السجن المحلي بعد إيقافهما من قبل مصالح الدرك بتاهلة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها حول النشاط المشبوه للفقيه. وحسب مصادر “الصباح”، أوقف درك تاهلة، الجمعةأكمل القراءة »
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