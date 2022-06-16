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حوادث

جرائم قتل تربك درك الجديدة

منذ 5 دقائق
عرفت الجديدة، أخيرا، وقوع جرائم قتل، كان أبرزها فاجعة “دوار احسينية” التابع لجماعة أولاد احسين، والتي راح ضحيتها ثلاثيني، متأثرا بطعنة غادرة في القلب، تلقاها من غريم له أوقفته عناصر الدرك الملكي، وأعاد تمثيل جريمته بكل تفاصيلها. وما زال الغموض يلف العثور على جثة شاب قبالة الشطر الخامس بمنتجع سيديأكمل القراءة »


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