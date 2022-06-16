حوادث
200 درهم تطيح بشرطيين
مخالف توجه إلى وكالة بنكية لاستخراج المبلغ مقابل التغاضي عنه ومبلغ أطاح بهما أطاحت 200 درهم بشرطيين يعملان بالهيأة الحضرية بطريق زعير بالرباط، وأحيلا صباح الاثنين الماضي، في حالة اعتقال على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قصد استنطاقهما في الجريمة المنسوبة لهما، إذ كانا يشتغلان بسد قضائي تابع للمنطقة الأمنيةأكمل القراءة »
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