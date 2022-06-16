بونو سفيرا ل”ماركة” عالمية

اختارت “جيليت الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، سفيرا جديدا لعلامتها، بعد موسم رائع قضاه رفقة فريقه والمنتخب الوطني.

وقال بونو إنه فخور باختياره سفيرا لماركة عالمية رائعة، بعد موسم جيد فاز به بلقب أحسن حارس في الدوري الإسباني “الليغا”، مبرزا أن العمل والاجتهاد مفتاح النجاح.

وشدد بونو في مداخلته أمام وسائل الإعلام، في حفل التقديم الذي نظم بأحد فنادق البيضاء، أنه يحاول فتح الباب أمام الأفارقة من أجل التألق في “الليغا”، على غرار ما فعله نجوم سابقيون له، عندما كان يتلمس خطواته الأولى في الدوري الإسباني.

من جهته، قال زيدان فاضل، مدير التسويق ب”جيليت”، أن “العلامة التجارية رقم 1، أرادت أن ترتبط مع اللاعب رقم 1 في كرة القدم المغربية، مضيفا أن هذه الخطوة استمرار لسياسة العلامة في دعم والترويج لكرة القدم المغربية.

وأضاف فاضل أن العلامة تدعم كرة القدم الوطنية منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الهدف هو “تشجيع الشباب على لعب كرة القدم، وغرس قيم الرياضة في نفوسهم”.

ولم يتلق بونو هذا الموسم في الليغا، سوى 24 هدفا، في 31 مباراة لعبها، متفوقا على حارس ريال مدريد تيبو كورتوا، الفائز بلقب الدوري.

العقيد درغام