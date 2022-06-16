fbpx
حوادث

قتلت زوجها انتقاما لكرامتها

منذ 3 دقائق
استغلت خلوده للنوم وأجهزت عليه بلوح خشبي ومطرقة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متابعة متهمة وهي امرأة في الأربعين من عمرها وأم لأربعة أبناء (ثلاثة ذكور وأنثى)، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح. وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، البت فيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة