حوادث
قتلت زوجها انتقاما لكرامتها
استغلت خلوده للنوم وأجهزت عليه بلوح خشبي ومطرقة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متابعة متهمة وهي امرأة في الأربعين من عمرها وأم لأربعة أبناء (ثلاثة ذكور وأنثى)، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال السلاح. وأرجأت غرفة الجنايات الابتدائية لدى المحكمة نفسها، البت فيأكمل القراءة »
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