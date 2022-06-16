الأولى
المحاكمات عن بعد… المؤقت الدائم
ضعف الشبكة يرهق المتهمين ومحاميهم ويغيب شروط المحاكمة العادلة رغم أن عددا من المتهمين ودفاعهم يرفضون المحاكمة عن بعد، فإن بعض الهيآت القضائية مازالت تستند عليها، في غياب الآليات والتقنيات لاعتمادها، ما ينعكس سلبا على سير الجلسة. وأفادت مصادر “الصباح” أن بعض المتهمين يرفضون المحاكمة عن بعد، إلا أنه لاأكمل القراءة »
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