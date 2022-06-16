الأولى
تحت الدف
تتجه وزارة الداخلية نحو التجاوب مع تدخلات سجلت داخل لجنة الداخلية، تحثها على إخراج ملفات رؤساء جماعات سابقين، وإحالتها جميعا على محاكم جرائم الأموال. وحددت مصادر “الصباح” عددهم في أكثر من 12 رئيس جماعة سابقا، سيعاد فتح ملفاتهم بعدما طواها النسيان في الأرشيف، وهو ما يعني إعادة إخراجها من الحفظ،أكمل القراءة »
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