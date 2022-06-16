مجتمع
الشرطة الإدارية تغضب التجار
صرخات أصحاب محلات يعانون غلاء الأسعار وسوء التنظيم وإكراهات إعادة الهيكلة تعالت صرخات صغار التجار بالبيضاء تنديدا بما اعتبروه ضربات تتوالى عليهم بذريعة الحرب على القطاع غير المهيكل، رغم محنة غلاء الأسعار والجائحة وتداعيات الورش العام للأشغال الطرقية بالبيضاء، الذي احتجز أسواقا بأكملها وعزلها عن العالم. ولم يتردد أصحاب محلاتأكمل القراءة »
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