حوادث
مخدرات تطيح بمسافرة بإمزورن
أوقفت عناصر السد القضائي بمدخل إمزورن، بإقليم الحسيمة، زوال الاثنين الماضي، امرأة في عقدها الرابع، بعد أن ضبطت بحوزتها مخدرات كانت تخبئها بحقيبتها، إضافة إلى كمية أخرى دستها داخل ثيابها. وحسب مصدر مطلع، فإن المعنية بالأمر التي كانت على متن حافلة قادمة من تاركيست متجهة إلى وجدة، أثارت تصرفاتها شكوكأكمل القراءة »
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