fbpx
حوادث

مخدرات تطيح بمسافرة بإمزورن

منذ دقيقتين
أوقفت عناصر السد القضائي بمدخل إمزورن، بإقليم الحسيمة، زوال الاثنين الماضي، امرأة في عقدها الرابع، بعد أن ضبطت بحوزتها مخدرات كانت تخبئها بحقيبتها، إضافة إلى كمية أخرى دستها داخل ثيابها. وحسب مصدر مطلع، فإن المعنية بالأمر التي كانت على متن حافلة قادمة من تاركيست متجهة إلى وجدة، أثارت تصرفاتها شكوكأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة