حوادث
4 سنوات لمتحرش بشرطية بالجديدة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة شاب وحكمت عليه بأربع سنوات سجنا نافذا بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل الوكيل العام بجناية هتك العرض والهجوم على مسكن الغير والسكر العلني. وتقدمت موظفة الشرطة بشكاية، أفادت فيها أنها يوم الواقعة في حدود الساعة التاسعة والربع ليلا، تعرضت للهجومأكمل القراءة »
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