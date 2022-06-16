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مشاهيـر فـي قلـب العاصفـة
كثيرة هي قضايا التشهير التي باتت تؤثث الغرف الجنحية التلبسية بمختلف محاكم المملكة، ضحاياها فنانون ورياضيون وأدباء، وجدوا أنفسهم في دوامة كبرى عبر العالم الافتراضي. ووجدت العديد من هذه القضايا طريقها إلى القضاء الذي فك مجموعة من شفرات حكايات مؤلمة ابتدعها رواد الفضاء الأزرق للنيل من هؤلاء، أما أغلبية الضحاياأكمل القراءة »
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