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الصباح الفني

التعريف بالموروث القروي بالجديدة

منذ دقيقتين
زيارات لبنايات “التازوطات” السبع ضمن احتفالية التراث نظمت رابطة كاتبات المغرب، فرع الجديدة أخيرا يومين بموقع “التازوطات” السبع الموجودة بمنطقة الرواحلة، بجماعة سيدي عابد بإقليم الجديدة،تحت شعار: “الحفاظ على التراث واجب وطني”. ويندرج هذا النشاط في إطار برنامج الاحتفال بشهر التراث(18 ماي- 18 يونيو)، الرامي إلى تنظيم زيارات ميدانية لكتابأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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