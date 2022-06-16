مجتمع
تجديد جمعية سوق الخضر والفواكه بالبيضاء
انتخبت جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء، الأحد الماضي، مكتبا مسيرا جديدا، خلال جمع عاد عقد، بإحدى قاعات سوق الجملة للخضر والفواكه، وحضره عدد من المهنيين والتجار وممثلون عن الإدارة وفعاليات من المجتمع المدني وضيوف وممثلو وسائل الإعلام. وضم المكتب الجديد 19 عضوا، برئاسة عبد الرزاق الشابي (الكاتب العام فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا