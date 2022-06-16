حوادث
أمر ملكي وهمي يستنفر الأمن
“براح” بفاس أذاع بمكبر صوت تعليمات كاذبة حول عيد الأضحى استنفرت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن فاس، جهودها قبل يومين، لإيقاف شخص، يشتبه في أنه بث ادعاءات كاذبة تتعلق بأوامر سامية، ونشرها بين الناس عبر مكبر صوتي، مفادها أن جلالة الملك أعطى تعليماته السامية بإلغاء عيد الأضحى لهذا الموسم. وأفادتأكمل القراءة »
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