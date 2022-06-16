الصباح الفني
المهندس يغني للحمداوية
أعاد الفنان ماجد المهندس، أداء أغنية “هي هي” للراحلة الحاجة الحمداوية، إذ نشر “الكوفر” على قناته الرسمية في “يوتوب”. واختار المهندس، أن يطرح الأغنية التي أداها بإحدى الجلسات الخاصة، دون تصويرها على طريقة فيديو كليب، واكتفى بإرفاق الفيديو بكلمات الأغنية الشهيرة، علما أنه حرص على الحفاظ على الكلمات واللحن الأصليين.أكمل القراءة »
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