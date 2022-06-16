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مجتمع

المادة 11 تربك حسابات منعشين

منذ دقيقتين
تتوقف مشاريع تجزئات عقارية ومجموعات سكنية في المنتصف، أو قبيل المراحل النهائية للإنجاز، ويتكبد أصحابها خسائر بملايين الدراهم في عدد من المدن والضواحي، بسبب التأويلات والقراءات المختلفة لبعض مواد قوانين التعمير والبناء، وتضارب وجهات النظر بين المؤسسات ذات الصلة بالقـــــطاع. وحذر منعشون عقاريون من انهيار وشيك لواحد من أهم روافدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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