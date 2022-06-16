ملف الصباح
الأنترنت ملجأ التطرف
يستخدم المتطرفون مواقع التواصل الاجتماعي, نظرا لما تتيحه لهم من قدرة على التواصل مع الآخرين خاصة من فئة الشباب عبر العالم, لبث أفكارهم بطرق مدروسة بشكل دقيق لإقناع هؤلاء الشباب بذلك الفكر المتطرف، سواء من خلال الدين او المبادئ التي يروجون لها أو الأفكار المتطرفة التي تتسم بالعنف في منهجهاأكمل القراءة »
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