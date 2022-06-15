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وطنية

الصحراء تضع الجنرالات في مواجهة “الناتو”

منذ 47 ثانية
وضع جنرالات الجزائر في موقف معاد لحلف الشمال الأطلسي، بعدما تأكد انخراطهم في أجندة خطة حرب الغاز الروسية ضد دول الاتحاد الأوربي، إذ لم تتردد ناديا كالبينو، وزيرة الشؤون الاقتصادية الإسبانية في القول بأن «الجزائر أصبحت متحالفة بشكل متزايد مع موسكو وبالتالي فقرار تعليق المعاهدة لم يفاجئنا كثيرا». وأفادت الوزيرةأكمل القراءة »


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منذ 47 ثانية


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