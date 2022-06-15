الرياضة
فاندربروك يستغني عن العلوشي
اللاعب فسخ عقده مع الجيش الملكي قبل نهاية الموسم فسخ الجيش الملكي عقده مع لاعبه منير العلوشي بالتراضي، بعدما لعب له موسما واحدا، قادما إليه من ناك بريدا الهولندي. ويأتي هذا الانفصال استجابة إلى رغبة الطرفين، إذ يفضل اللاعب العلوشي خوض أكبر عدد من الدقائق، في الوقت الذي أبدى المدربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا