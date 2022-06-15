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الرياضة

فاندربروك يستغني عن العلوشي

منذ 15 ثانية
اللاعب فسخ عقده مع الجيش الملكي قبل نهاية الموسم فسخ الجيش الملكي عقده مع لاعبه منير العلوشي بالتراضي، بعدما لعب له موسما واحدا، قادما إليه من ناك بريدا الهولندي. ويأتي هذا الانفصال استجابة إلى رغبة الطرفين، إذ يفضل اللاعب العلوشي خوض أكبر عدد من الدقائق، في الوقت الذي أبدى المدربأكمل القراءة »


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منذ 15 ثانية


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