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الرياضة

أمعنان يوقع لأحد السعودي

منذ 13 ثانية
وقع حسام أمعنان، لاعب أولمبيك خريبكة، لنادي أحد السعودي، الممارس في البطولة السعودية الاحترافية الأولى، والذي يضم المغربي زكرياء الهلالي. وسيلتحق أمعنان بأحد السعودي، منتصف يوليوز المقبل، بما أنه سيكون ملزما بإنهاء عقده مع أولمبيك خريبكة، الذي ينتهي مباشرة بعد إسدال الستار على بطولة القسم الأول. وأكد أمعنان أنه لمأكمل القراءة »


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منذ 13 ثانية


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