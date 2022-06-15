الرياضة
“فيفا” يثبت التغييرات الخمسة
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تثبيت التغييرات الخمسة في كرة القدم رسميا، بعد اجتماع مجلسه “إيفاب”، أول أمس (الاثنين)، في الدوحة القطرية. وينتظر أن يعتمد “فيفا” على تقنية “نصف آلية” للحسم في جدل التسلل خلال نهائيات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبرأكمل القراءة »
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