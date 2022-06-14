حوادث
مهاجرون ينصبون بقروض استهلاك
سرقوا مليارين بشهادات أجور مزورة من شركات تمويل تعرضت شركات تمويل لعمليات نصب من قبل مغاربة مقيمين بالخارج، استفادوا من قروض استهلاك تراوحت قيمتها بين 50 ألف درهم و150 ألفا، وتخلفوا عن أداء الأقساط الشهرية. وأفادت مصادر أن هناك مئات ملفات السلفات معلقة الأداء تعود إلى أشخاص قدموا من بلدانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا