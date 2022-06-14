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حوادث

مهاجرون ينصبون بقروض استهلاك

منذ 10 دقائق
سرقوا مليارين بشهادات أجور مزورة من شركات تمويل تعرضت شركات تمويل لعمليات نصب من قبل مغاربة مقيمين بالخارج، استفادوا من قروض استهلاك تراوحت قيمتها بين 50 ألف درهم و150 ألفا، وتخلفوا عن أداء الأقساط الشهرية. وأفادت مصادر أن هناك مئات ملفات السلفات معلقة الأداء تعود إلى أشخاص قدموا من بلدانأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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