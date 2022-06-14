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صفقات بالملايير لإغراق الأسواق بـ”البال”
الدرك يواجه تواطؤ بعض المعامل في تهريب الملابس المستعملة كثفت شبكات تهريب الملابس القديمة أنشطتها لإغراق الأسواق بأطنان من “البال”، منذ الإعلان عن فتح المعابر الحدودية مع مليلية وسبتة، وسعت إلى التمويه على أنشطتها بتواطؤ مع بعض المعامل في المنطقة الشمالية والشرقية. وقال مصدر مطلع لـ “الصباح” إن أباطرة “البال”أكمل القراءة »
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