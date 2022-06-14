حوادث
تفكيك عصابة لتزوير العملة بمكناس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، الأربعاء والخميس الماضيين، من تفكيك عصابة متخصصة في تزوير العملة الوطنية تتكون من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و25، من بينهم امرأة أربعينية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بتزوير العملة الوطنية وعرضها للتداول والترويج. وقد جرى إيقاف اثنين من المشتبهأكمل القراءة »
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