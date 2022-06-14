حوادث
إيقاف جانح عرض عناصر أمنية للخطر
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت الماضي، شابا كان في حالة فرار، متورطا في قضية تتعلق بترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، عرض حياة عناصر أمنية للخطر باستعمال سلاح أبيض وأصاب ضابط شرطة بجروح استدعتأكمل القراءة »
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