fbpx
حوادث

إيقاف جانح عرض عناصر أمنية للخطر

منذ 5 دقائق
أوقفت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السبت الماضي، شابا كان في حالة فرار، متورطا في قضية تتعلق بترويج المخدرات وبيع المشروبات الكحولية دون رخصة، عرض حياة عناصر أمنية للخطر باستعمال سلاح أبيض وأصاب ضابط شرطة بجروح استدعتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة