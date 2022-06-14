حوادث
اعتقال لصوص قاصرين بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أخيرا، على النيابة العامة، لصوصا أوقفوا في عمليات مختلفة، بينهم ذو سوابق عمره 37 سنة يلقب ب”زغودة”، سرق سلسلة عنق من سائحة أجنبية باغتها أثناء تجولها، مستعملا في ذلك دراجة نارية فر بها إلى وجهة مجهولة، قبل تشخيص هويته وإيقافه. وأوقف المتهم تزامنا معأكمل القراءة »
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