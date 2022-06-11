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وطنية

هجرة مثليين نحو غابات الناظور

منذ 3 دقائق
شد مثليون الرحال، في الآونة الأخيرة، إلى إقليم الناظور، والتحقوا بمهاجرين سريين يستقرون بالغابات والجبال، في انتظار فرصة العبور إلى مليلية المحتلة، وطلب اللجوء الجنسي. وأوضح مصدر مطلع أن عشرات المثليين لجؤوا إلى الناظور وبني أنصار، وفضل بعضهم الاستقرار بالغابات المحيطة بمليلية المحتلة، والتخطيط لاجتياز الأسلاك الشائكة، مستغلين «الحماية» التيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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