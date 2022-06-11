الرياضة
الجامعة تبعد الديربي عن الرباط
التنافس ينحصر بين مراكش وطنجة انحصر التنافس حول احتضان الديربي البيضاوي، لحساب الجولة 25 من البطولة، بين ملعب طنجة الكبير، والملعب الكبير لمراكش. وذكرت مصادر متطابقة أن الجامعة استبعدت ملعب الأمير مولاي عبد الله، من السباق، لـأسباب أمنية، رغم أن المباراة ستجري بدون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على الرجاء الرياضي،أكمل القراءة »
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