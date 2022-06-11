fbpx
وطنية

نهاية هدنة محاكم التفتيش الجماعية

منذ 3 دقائق
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تعيد فتح ملفات عزل مجمدة لستة أشهر وضعت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حدا لهدنة قضائية بدأت قبل انتخابات 8 شتنبر الماضي، إذ شرعت في تحديد مواعيد جلسات البت في قضايا إدارية صدرت فيها أحكام بالعزل في حق رؤساء، تمكن بعضهم من العودة إلى المجالس بذريعة وقفأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة