وطنية
نهاية هدنة محاكم التفتيش الجماعية
الغرفة الإدارية بمحكمة النقض تعيد فتح ملفات عزل مجمدة لستة أشهر وضعت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض حدا لهدنة قضائية بدأت قبل انتخابات 8 شتنبر الماضي، إذ شرعت في تحديد مواعيد جلسات البت في قضايا إدارية صدرت فيها أحكام بالعزل في حق رؤساء، تمكن بعضهم من العودة إلى المجالس بذريعة وقفأكمل القراءة »
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