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الرياضة

المنشطات تسقط عداءة من المنتخب

منذ 3 دقائق
بوكراع: أرقام كردادي جيدة لكنها غير مؤهلة كشف عبد الله بوكراع، المدير التقني للجامعة الملكية لألعاب القوى، أن فاطمة الزهراء الكردادي، العداءة التي حصلت على أحسن توقيت هذه السنة في مسافة 5 آلاف متر، استبعدت من لائحة المنتخب المشارك في بطولة إفريقيا، بسبب خضوعها لفحص المنشطات. وأوضح بوكراع لـ «الصباح»،أكمل القراءة »


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