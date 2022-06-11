الصباح الفني
البهاوي يستعد للجديد
يستعد المغني زهير البهاوي، لإطلاق جديده الفني خلال الأيام المقبلة، وطرحه على قناته الرسمية على موقع “يوتوب”. واختار البهاوي، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، للترويج لأحدث أعماله الفنية، إذ شارك متابعيه صورة له وأرفقها بتعليق جاء فيه “حديث الناس عليك كثير وأنا ما نقد على هضرة، أغنية جديدةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا