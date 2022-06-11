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الصباح الفني

البهاوي‭ ‬يستعد‭ ‬للجديد

منذ دقيقتين
زهير بهاوي  (خاص)
يستعد‭ ‬المغني‭ ‬زهير‭ ‬البهاوي،‭ ‬لإطلاق‭ ‬جديده‭ ‬الفني‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬وطرحه‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬موقع‭ “‬يوتوب‭”.‬ واختار‭ ‬البهاوي،‭ ‬حسابه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬للترويج‭ ‬لأحدث‭ ‬أعماله‭ ‬الفنية،‭ ‬إذ‭ ‬شارك‭ ‬متابعيه‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬وأرفقها‭ ‬بتعليق‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬حديث‭ ‬الناس‭ ‬عليك‭ ‬كثير‭ ‬وأنا‭ ‬ما‭ ‬نقد‭ ‬على‭ ‬هضرة،‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭أكمل القراءة »


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