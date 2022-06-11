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عودة “الجاز” إلى شالة
أعلنت المفوضية الأوربية في المغرب عودة مهرجان الجاز بشالة، خلال الفترة بين 29 شتنبر إلى 02 أكتوبر المقبل، بعد أن تم تأجيله بسبب الجائحة. ويصنف المهرجان منذ تأسيسه في 1996، ضمن أهم المواعيد الموسيقية في العاصمة، إذ يستقي هويته من اللقاءات التي تجمع بين موسيقيي الجاز الأوربي والموسيقيين المغاربة. ويُنظمأكمل القراءة »
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