fbpx
اذاعة وتلفزيون

عودة “الجاز” إلى شالة

منذ دقيقتين
أعلنت المفوضية الأوربية في المغرب عودة مهرجان الجاز بشالة، خلال الفترة بين 29 شتنبر إلى 02 أكتوبر المقبل، بعد أن تم تأجيله بسبب الجائحة. ويصنف المهرجان منذ تأسيسه في 1996، ضمن أهم المواعيد الموسيقية في العاصمة، إذ يستقي هويته من اللقاءات التي تجمع بين موسيقيي الجاز الأوربي والموسيقيين المغاربة. ويُنظمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة