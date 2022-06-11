وطنية
”بلوكاج” يرجئ قانون حقوق المؤلف
أرجأت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب البت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون رقم 25.19، يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، مساء الأربعاء الماضي، إلى غاية 21 يونيو الجاري. وجاء التأجيل، بسبب رفض فرق المعارضة تقديم تعديلاتها، ما تسبب في حدوث “بلوكاج” لمشروع القانون الذي سيتم بموجبه توزيعأكمل القراءة »
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