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وطنية

‭”‬بلوكاج‭” ‬يرجئ‭ ‬قانون‭ ‬حقوق‭ ‬المؤلف

منذ 3 دقائق
أرجأت‭ ‬لجنة‭ ‬التعليم‭ ‬والثقافة‭ ‬والاتصال‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬البت‭ ‬في‭ ‬التعديلات‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬25.19،‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمكتب‭ ‬المغربي‭ ‬لحقوق‭ ‬المؤلف‭ ‬والحقوق‭ ‬المجاورة،‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬21‭ ‬يونيو‭ ‬الجاري‭.‬ وجاء‭ ‬التأجيل،‭ ‬بسبب‭ ‬رفض‭ ‬فرق‭ ‬المعارضة‭ ‬تقديم‭ ‬تعديلاتها،‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حدوث‭ “‬بلوكاج‭” ‬لمشروع‭ ‬القانون‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬بموجبه‭ ‬توزيع‭أكمل القراءة »


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