الرياضة
طائرة “الكوديم” تنقذ وجه مكناس
توجت بلقب البطولة وتتطلع للازدواجية واحتفال خاص بها أنقذ فرع الكرة الطائرة بالنادي المكناسي ماء وجه الرياضة بالمدينة، بتتويجه بلقب البطولة الوطنية، ومنافسته على كأس العرش. وترأس عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، مساء أول أمس (الخميس)، حفل تتويج الفريق بالبطولة الوطنية، بالقاعة المغطاة 20 غشت بمكناس. وحضرت حفل التتويجأكمل القراءة »
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