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ملف الصباح

التخلي عن الكماليات

منذ 32 ثانية
تخفيض الاستهلاك والمشي بدل ركوب السيارة لمحاربة ارتفاع الأسعار أدى ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، كالخضر والبنزين واللحوم والحبوب والزيوت، بالعديد من الأسر “الجديدية”، خاصة ذات الدخل المحدود، إلى ابتكار طرق جديدة لتدبير الأزمة. ولجأت بعض الأمهات إلى التخلي عن بعض الكماليات، وفرضت الوضعية الراهنة عليهن، بغية تدبير حاجيات منازلهن،أكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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