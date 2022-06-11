الرياضة
ديون ثلاثة ملايير على طاولة البدراوي
المرشح للرئاسة يقيم الوضعية المالية ويلتقي محفوظ قبل الجمع يبدأ عزيز البدراوي، المرشح لرئاسة الرجاء الرياضي، بتعداد ديون الفريق، المتعلقة بالنزاعات وبعض الأجور القديمة لموظفي الوازيس، بالإضافة إلى بعض منح التوقيع للاعبين الحاليين. ويسعى المرشح للرئاسة من هذه الخطوة إلى تحضير نفسه بوضع تقييم مالي دقيق لوضعية الفريق، والعمل علىأكمل القراءة »
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