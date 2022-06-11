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الصباح الفني

فاس‭ ‬تستعيد‭ ‬موسيقاها‭ ‬الروحية

منذ 26 ثانية
الحفل‭ ‬شهد‭ ‬مشاركة‭ ‬فنانين‭ ‬عالميين‭ ‬مرموقين‭                     (‬أحمد‭ ‬العلوي‭ ‬المراني‭)‬
100‭ ‬فنان‭ ‬سافروا‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬فنية‭ ‬اختصرت‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬والمقدس استعادت‭ ‬ساحة‭ ‬باب‭ ‬المكينة‭ ‬بفاس،‭ ‬حيويتها‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬هجرها‭ ‬النغم‭ ‬والبشر‭. ‬وعادت‭ ‬الروح‭ ‬لأسوارها‭ ‬التاريخية‭ ‬بعدما‭ ‬قتل‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬فيها‭ ‬الحياة‭ ‬وهجرها‭ ‬الجمهور‭ ‬مكرها‭. ‬واستضافت،‭ ‬ليلة‭ ‬أول‭ ‬أمس‭ (‬الخميس‭)‬،‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬متوهجا‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬26‭ ‬لمهرجان‭ ‬الموسيقى‭أكمل القراءة »


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