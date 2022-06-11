الصباح الفني
فاس تستعيد موسيقاها الروحية
100 فنان سافروا في رحلة فنية اختصرت العلاقة بين الهندسة المعمارية والمقدس استعادت ساحة باب المكينة بفاس، حيويتها بعد سنتين هجرها النغم والبشر. وعادت الروح لأسوارها التاريخية بعدما قتل فيروس كورونا فيها الحياة وهجرها الجمهور مكرها. واستضافت، ليلة أول أمس (الخميس)، حفلا فنيا متوهجا في افتتاح الدورة 26 لمهرجان الموسيقىأكمل القراءة »
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