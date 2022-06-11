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ملف الصباح

كورونا والحرب والنقل فاقمت الأزمة

منذ 11 دقيقة
الأوربيون حذروا من كارثة و”بي بي سي” اتهمت جشع التجار والقادم أسوأ يعيش العالم على صفيح ساخن جراء ارتفاع الأسعار، الذي هم كل المواد الأساسية وانتقلت في الفترة الأخيرة إلى أخرى غير أساسية، ما دفع الكثيرين عبر العالم للخروج في مسيرات غاضبة. واعتبرت صحف أوربية وأمريكية أن تداعيات الحرب الروسيةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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