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الدولة… أي دور وأي مسؤولية؟

منذ 46 ثانية
قرارات جريئة في انتظار ضمان الاكتفاء الذاتي وتوسيع الوعاء الضريبي تتحمل الدولة مسؤولية التخفيف من الأزمات البنيوية والطارئة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومحاربة الأوبئة. وأقر المسؤولون أن الأزمة الدولية مستوردة من الخارج، وزاد الأمر استفحالا مع الحرب الروسيةأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية


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