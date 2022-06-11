حوادث
المختلون… قنابل جاهزة للانفجار
غياب مستشفيات متخصصة دفع إلى الاحتفاظ بالمئات منهم في السجون أعادت الجريمة التي ذهبت ضحيتها أم على يد ابنها، وتبين من خلل الأبحاث الأولية أنه يعاني خللا عقليا، وكان نزيلا سابقا في إحدى المؤسسات العلاجية، الخطر الذي تتسبب فيه هذه العينة من المرضى، سواء في المحيط العائلي أو حتى فيأكمل القراءة »
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