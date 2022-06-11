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حوادث

سيدي علي بن حمدوش …”بغينا الجدارمية”

منذ دقيقتين
سكانها يعانون الأمرين بسبب تفشي الجريمة وبعد مركز هشتوكة عنهم بـ20 كيلومترا ارتفعت أصوات سكان الجماعة الترابية سيدي علي بن حمدوش المتاخمة لأزمور، مطالبة بضرورة تفعيل قرار القيادة العليا للدرك الملكي بشأن إحداث مركز للدرك بهذه الجماعة، التي ارتفع عدد سكانها بشكل لافت للانتباه، إذ بات عددهم يشارف الثمانين ألفا،أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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