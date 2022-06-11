الأولى
التحقيق في أجور 2400 شبح
عمدة الرباط فجرت المسكوت عنه ومجلس الحسابات والوالي يدخلان على الخط سبب تفشي مشكل الموظفين الأشباح تحويل المجالس إلى مقرات لامتصاص البطالة سيفتحص قضاة المجلس الجهوي للحسابات طريقة صرف الأموال العمومية لموظفين أشباح بمجلس العاصمة بالرباط، وفي البلديات، ومجالس الأقاليم والعمالات، ومجلس الجهة، بعدما أثارت تصريحات أسماء اغلالو، عمدة الرباط،أكمل القراءة »
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