حوادث
آش خاصك تدير؟
كيفية التنصيب طرفا مدنيا تقول القاعدة القانونية الشهيرة إن “القانون لا يحمي المغفلين”، ولهذا يصطدم العديد من المتقاضين سيما الذين لا ينصبون محامين للترافع عنهم، ويغفلون دور المذكرات المدنية، ما يحرمهم من حقوق المطالب المدنية، ويجد القاضي نفسه أمام تطبيق فصول الدعوى العمومية وفق مواد المتابعة، من أجل الجانح أوأكمل القراءة »
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