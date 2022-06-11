حجز أزيد من طنين من المخدرات بمعبر الكركارات

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الأمن الوطني والجمارك والدرك الملكي بمعبر الكركارات جنوب الداخلة، منتصف نهار اليوم السبت، عن إجهاض محاولة لتهريب شحنات من المخدرات تزن طنين و79 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت على متن شاحنة للنقل الدولي مسجلة بالمغرب.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم إخضاع الشاحنة المذكورة لتفتيش دقيق بواسطة الكلاب المدربة، أسفر عن العثور بداخلها على طنين و79 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة وملفوفة ضمن علب لمنتجات غذائية.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم ضبط سائق الشاحنة المستخدمة في محاولة تهريب المخدرات المحجوزة، وهو مواطن من جنسية مغربية يبلغ من العمر 67 سنة.

وقد تم فتح بحث تمهيدي في هذه القضية من طرف المصلحة الأمنية المختصة ترابيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تشخيص هويات كافة المتورطين فيها، فضلا عن رصد امتدادات هذه الأفعال الإجرامية سواء داخل المغرب أو على الصعيد الإقليمي والدولي.

وتندرج هذه العملية المشتركة في إطار الجهود المكثفة والمتواصلة التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية بمعبر الكركارات جنوب الداخلة، وذلك لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ورصد ومحاربة كل صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.